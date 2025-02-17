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Внучка экс-мэра Самары, обвиняемая в его убийстве, получила за него дивиденды

В квартире нашли следы крови и частицы кровеносных сосудов, принадлежащие жертвам.
Сергей Лебедев 2025-02-17 18:32:32
© Фото: СК России

Внучка бывшего самарского мэра Виктора Тархова, обвиняемая в его же убийстве, получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды в размере одного миллиона рублей. Об этом сегодня сообщили в СК России. В ведомстве рассказали и о других обстоятельствах, которые вскрылись в ходе расследования.

В ходе обследования квартиры Виктора Тархова криминалисты обнаружили следы крови и частицы кровеносных сосудов, принадлежащие экс-чиновнику и его супруге. Кроме того, обвиняемая избавилась от мебели, на которой могли быть следы преступления.

Напомним, Виктор Тархов и его жена пропали в конце прошлого года. В двойном убийстве обвиняется их внучка. На нее заведено уголовное дело.

Сейчас следователи пытаются найти тела бывшего мэра Самары и его супруги.

#в стране и мире #самара #преступление #СК РФ #Уголовное дело #экс-мэр
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