Глава Камчатки доложил Путину о выданных бойцам СВО земельных участках

В Камчатском крае выдали более ста земельных участков участникам СВО в рамках программы региональной поддержки, сообщил губернатор края Владимир Солодов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Целая комплексная программа региональной поддержки действует, в том числе выдаем земельные участки. Уже 107 земельных участков сейчас выдано, еще 13 оформляется», - сказал Солодов в своем докладе о социально-экономическом развитии края.

Он добавил, что участники спецоперации и их родственники в приоритете при предложении жилья в регионе, в том числе арендного.

В ходе встречи с президентом Солодов также анонсировал открытие 1 апреля нового терминала аэропорта Елизово, благодаря чему вырастет число пассажиров, и сообщил о росте валового продукта края в полтора раза за пять лет.

Напомним, ранее российский лидер также поручил сохранить служебное жилье за военными в зоне СВО.