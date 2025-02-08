Путин поручил сохранить служебное жилье за военными в зоне СВО

Президент Владимир Путин поручил правительству и депутатам Госдумы РФ принять меры по сохранению за военнослужащими в зоне спецоперации права пользования служебным жильем.

Это поручение глава государства сделал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Принять меры по сохранению за военнослужащими... исполняющими воинский долг в районах проведения СВО... а также за членами их семей права пользования служебными жилыми помещениями», - говорится в тексте поручения на сайте Кремля.

Срок исполнения указан 1 июля 2025 года, говорится в перечне, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Ответственными за реализацию данного поручения назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный прокурор Игорь Краснов.