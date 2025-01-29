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Оператор «Ланцета» уничтожил «Гвоздику» ВСУ на Времевском направлении

Прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» артиллерийское орудие было уничтожено.
2025-01-29 13:54:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие уничтожили 122-мм самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» в районе населенного пункта Бурлацкое на Времевском направлении, применив барражирующий боеприпас «Ланцет», сообщает Министерство обороны России.

«Прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет" артиллерийское орудие было уничтожено», - говорится в сообщении.

Оборонное ведомство показало последствия точного попадания дрона-камикадзе. На кадрах объективного контроля видно, как «Ланцет» бьет по цели, на месте удара происходит детонация.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #спецоперация #ланцет #Времевское направление
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