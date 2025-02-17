В ГД заявили, что возвращению Visa и Mastercard препятствовать не будут

Возвращению платежных систем Visa и Mastercard в Россию препятствовать не будут, однако условием будет недопущение повторения ухода с российского рынка, что «создало проблемы нашим гражданам», заявил в беседе со «Звездой» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Конечно, возврат этих международных платежных систем мы никак не будем ограничивать. Но поскольку они создали проблемы нашим гражданам, резко выйдя с российского рынка, конечно, надо бы обусловить их присутствие на российском рынке тем, чтобы они больше такие глупости не повторяли», - сказал он.

Отдельно депутат отметил, что на фоне ухода Visa и Mastercard свои позиции укрепила платежная система «Мир», которая активно развивалась внутри страны в последнее время. Тем не менее при выезде за границу россияне были вынуждены брать с собой наличные, что не всем удобно, добавил Аксаков.

Напомним, на данный момент карты «Мир» распространили свое действие на некоторые другие страны мира.