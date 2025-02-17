Экипаж Ка-52М ликвидировал боевиков ВСУ в курском приграничье

Минобороны России сообщает об уничтожении бронетехники, автомобилей и личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области. Авиаудар нанес экипаж вертолета Ка-52М.

Отмечено, что летчики выполняли боевую задачу по поддержке наземных войск. Они применили авиационные ракеты по противнику, который пытался прятаться в лесистой местности, но все равно был обнаружен.

Российское оборонное ведомство отметило, что экипаж Ка-52М благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что Ми-28НМ ударил неуправляемыми ракетами по ВСУ в курском приграничье. Пуски выполнялись по заранее заданным координатам.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.