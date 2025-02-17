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Экипаж Ка-52М ликвидировал боевиков ВСУ в курском приграничье

Противник пытался прятаться в лесистой местности, но это его не спасло от ракет армейской авиации.
2025-02-17 12:01:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении бронетехники, автомобилей и личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области. Авиаудар нанес экипаж вертолета Ка-52М.

Отмечено, что летчики выполняли боевую задачу по поддержке наземных войск. Они применили авиационные ракеты по противнику, который пытался прятаться в лесистой местности, но все равно был обнаружен. 

Российское оборонное ведомство отметило, что экипаж Ка-52М благополучно вернулся на аэродром вылета. 

Ранее сообщалось, что Ми-28НМ ударил неуправляемыми ракетами по ВСУ в курском приграничье. Пуски выполнялись по заранее заданным координатам. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #вертолеты #Курская область #Ка-52М #армейская авиация #приграничье
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