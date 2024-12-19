Евросоюз выражает недовольство односторонними действиями Урсулы фон дер Ляйен. Страны-члены ЕС критически относятся к тому, как глава Еврокомиссии принимает ключевые решения без консультаций с ними.

Как сообщает Politico, европейские дипломаты считают, что фон дер Ляйен слишком расширительно трактует свои полномочия. Некоторые лидеры стран ЕС уже выразили новому главе Евросовета Антониу Коште свое беспокойство по поводу необходимости пересмотреть баланс сил при принятии решений в ЕС. Тем не менее открыто критиковать главу Еврокомиссии многие политические деятели опасаются. Так, например, Макрон решил избежать конфронтации с фон дер Ляйен и пропустил последнее заседание саммита ЕС.

Особенное внимание европейских лидеров привлекает подписание соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR), которое вызвало протесты со стороны Франции. Этот шаг, наряду с другими действиями фон дер Ляйен, станет важной темой для обсуждения на предстоящем саммите лидеров ЕС в 2024 году.

Напомним, что в 2019 году после двух десятилетий переговоров ЕС и MERCOSUR заключили торговое соглашение, но впоследствии оно было приостановлено.

О склонности фон дер Ляйен к авторитаризму заговорили еще в период ее первого срока на посту председателя Еврокомиссии. С началом второго срока ее влияние только усилилось. Она активно использует манипуляции и угрозы, чтобы удерживать контроль над ситуацией, хотя выборы в Европейский парламент продемонстрировали недовольство граждан политикой Брюсселя. Фон дер Ляйен назначила лояльных ей людей на ключевые посты и теперь навязывает свою политику странам ЕС, лишая их возможности принимать самостоятельные решения в интересах своих народов.

Ранее фон дер Ляйен призвала европейцев бороться за «свободу», как это делают украинцы. Она заявила, что намерена сделать это главным приоритетом своей второй Еврокомиссии.