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Захарова ответила главе МИД Эстонии на слова о Путине

По ее словам, в угол, который Европа «загнала» Путина - является удобной «позицией для маневра».
Ирина Егорова 2025-02-17 01:37:22
© Фото: Shatokhina Natalia news.ru Globallookpress

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру иностранных дел Эстонии Маргусу Цахкны на его слова о необходимости Европе «загнать в угол» президента РФ Владимира Путина.

«Боюсь свести еще одного натовского "геометрика" с ума, но скажу. Мы в полном углу. Специально для Маргуса уточню: в полнейшем – 360 градусов», - передает ее слова 360.ru.

Она уточнила, что этот угол является отличной позицией для маневра и поблагодарила Европу за это.

Ранее Захарова заявила, что Москва давно наблюдает за деградацией европейских дипломатов. При этом она удивилась, что кто-то «смог переплюнуть по цинизму и аморальности» бывшего главу европейской дипломатии Жозепа Борреля. Так, она обвинила нынешнюю главу евродипломатии Каю Каллас во лжи по поводу жертв среди мирного населения России от атак ВСУ.

#в стране и мире #Путин #Мария Захарова #Европа #маневр #глава мид эстонии
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