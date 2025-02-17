Захарова ответила главе МИД Эстонии на слова о Путине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру иностранных дел Эстонии Маргусу Цахкны на его слова о необходимости Европе «загнать в угол» президента РФ Владимира Путина.

«Боюсь свести еще одного натовского "геометрика" с ума, но скажу. Мы в полном углу. Специально для Маргуса уточню: в полнейшем – 360 градусов», - передает ее слова 360.ru.

Она уточнила, что этот угол является отличной позицией для маневра и поблагодарила Европу за это.

Ранее Захарова заявила, что Москва давно наблюдает за деградацией европейских дипломатов. При этом она удивилась, что кто-то «смог переплюнуть по цинизму и аморальности» бывшего главу европейской дипломатии Жозепа Борреля. Так, она обвинила нынешнюю главу евродипломатии Каю Каллас во лжи по поводу жертв среди мирного населения России от атак ВСУ.