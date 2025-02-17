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Расчеты РСЗО «Ураган» сожгли лес, в котором прятались боевики ВСУ

Артиллеристы применяют осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон укреплениям и бронетехнике противника.
2025-02-17 06:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пункт временной дислокации, скопление бронетехники и живой силы ВСУ в зоне проведения спецоперации.

Расчеты РСЗО готовы выполнить боевую задачу в любое время суток, так как всегда находятся в полной готовности. При поступлении команды, «Ураганы» выезжают из укрытий и занимают боевые позиции.

В один из дней расчет БПЛА обнаружил скопление националистов и бронетехники ВСУ, замаскированных в лесополосе. Получив координаты целей, бойцы выдвинулись в указанный район. Заняв огневые позиции военнослужащие выполнили залп 220-мм реактивными снарядами на дистанцию более 25 километров. В результате противник понес потери.

«Сегодня получили цель, быстро выехали на огневую позицию, после чего был поражен пункт временной дислокации противника. Целей было много уничтожено за все это время. Это и взводные опорные пункты и скопления техники и личного состава. Мы работаем по сосредоточению. Было выявлено скопление личного состава и техники. Наверное, они готовились к наступлению, а мы накрыли этот лес», - рассказал старший  офицер реактивной батареи с позывным Кама.

При необходимости, расчеты БПЛА корректируют ведение огня, а также фиксируют уничтожение указанных целей. После стрельбы расчеты «Ураганов» меняют огневые позиции, чтобы не попасть под ответный огонь противника.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #артиллерия #ВС РФ #ВСУ #РСЗО «Ураган»
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