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«Ураганы» уничтожили бронетехнику и склад боеприпасов ВСУ в зоне СВО

Также украинская сторона понесла потери в живой силе от поражения 220-миллиметровыми реактивными снарядами.
2025-01-14 12:04:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» артиллерийского соединения группировки войск «Запад» уничтожили скопление бронетехники и живой силы ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщает Министерство обороны России.

При проведении воздушной разведки с помощью беспилотников удалось вскрыть места временного размещения бронетехники и боевиков ВСУ. Координаты передали на командный пункт артиллерии.

Расчеты прибыли на место, развернули установку из походного положения в боевое и сделали необходимые вычисления, после чего открыли огонь. В результате противник понес потери в бронетехнике и живой силе. Кроме того, в результате возгорания враг лишился склада боеприпасов.

На кадрах Минобороны показано, как с направляющих сходят реактивные снаряды. Кабина «Урагана» и блок направляющих прикрыты решетчатыми конструкциями для защиты от дронов-камикадзе. Огонь корректировался с помощью беспилотников. Также камеры дронов зафиксировали результаты ударов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ураган #ВСУ #РСЗО #СВО
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