Заправщики группировки «Запад» снабдили топливом технику в зоне СВО

В любое время суток, при любых погодных условиях экипажи службы горючего группировки войск «Запад» обеспечивают бесперебойное снабжение боевой техники на Краснолиманском направлении. Без них продвижение войск вперед было бы невозможно. О работе заправщиков рассказал наш корреспондент Павел Кольцов.

Рядом с колонной заправщиков всегда движется группа антидронового прикрытия. Бойцы высаживаются и становятся в охранение, обеспечивая безопасность заправки. Следом подъезжает маскированный армейский грузовик, который с воздуха выглядит как обычный тентованный автомобиль. Однако под масксетью скрыты 5,5 тысячи литров топлива.

Разворачиваются топливные шланги - начинается заправка. Боевые машины подъезжают с интервалом в несколько минут. Например, танку Т-72 требуется 10-15 минут, после чего экипаж снова готов к боевым задачам.

«Ребята сильно рискуют, но всегда выручают. Привозят горючее, масла, боекомплект. Если что-то случается, например, потекло масло - тут же подвозят», - говорит наводчик-оператор с позывным Лысый.

Заправленного топлива экипажу Т-72 хватает на три-четыре дня активных боевых действий.

Противник ведет охоту за топливозаправщиками, так как уничтожение даже одной машины может остановить несколько единиц бронетехники. Поэтому заправки никогда не происходят в одном и том же месте.

«Места постоянно меняем, заранее обговариваем точку, используем маскировку», - поясняет заместитель командира взвода подвоза горючего с позывным Валек.

Оставшееся топливо разливают по канистрам и на багги или пикапах доставляют в самые труднодоступные точки передовой. После выполнения задачи заправщик возвращается в район ожидания.

Водитель с позывным Граница уже 2,5 года за рулем заправщика в зоне СВО. Он говорит, что никогда не жалел о выборе своего подразделения, ведь от него зависят жизни товарищей.

«Выезжаем в любое время - хоть в час ночи. Всегда стараемся держать бочку полной, чтобы не было форс-мажоров. Приедешь - техники много, а керосина нет - этого нельзя допустить», – объясняет он.

Служба горючего - это не только топливо для техники. В глубоко укрытом пункте временной дислокации хранится запас всех необходимых жидкостей. Эти ресурсы позволяют мотострелковому полку работать бесперебойно в течение длительного времени.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.