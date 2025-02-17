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Российские войска освободили Фиголевку в Харьковской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад».
2025-02-17 12:06:41
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Фиголевка в Харьковской области. Это сделали подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий. 

Российское оборонное ведомство отметило, что подразделения группировки нанесли огневое поражение формированиям семи украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка (Харьковская область), Новолюбовка (ЛНР), Ямполовка, Колодези (ДНР).

При этом суточные потери противника в зоне ответственности группировки войск «Запад» составили свыше 190 боевиков. Кроме этого, враг лишился трех бронетранспортеров М113, семи автомобилей и шести орудий полевой артиллерии. 

Помимо этого, отметили в МО РФ, подразделения группировки уничтожили два неприятельских склада с боеприпасами. 

Ранее сообщалось, что расчеты российских реактивных систем залпового огня «Ураган» нанесли удары по личному составу ВСУ в районе Константинополя. Артиллеристы сделали это, поддерживая штурмовиков, расширяющих зону контроля к северу и северо-западу от населенного пункта Великая Новоселка. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #освобождение #Харьковская область #группировка запад #Фиголевка
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