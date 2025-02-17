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Расчеты «Ураганов» нанесли удары по боевикам в районе Константинополя

Кроме этого, личный состав ВСУ поражался в районах населенных пунктов Скудное и Днепроэнергия на Южно-Донецком направлении.
2025-02-17 10:42:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российская реактивная артиллерия громит украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток» ударили по противнику в районе населенных пунктов Константинополь, Скудное и Днепроэнергия на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщило МО РФ. 

Отмечено, что артиллеристы наносят удары, поддерживая российских штурмовиков, которые продолжают продвижение в глубине вражеской обороны. 

Минобороны России заявило, что штурмовые подразделения, которые поддержали расчеты «Ураганов», расширяют зону контроля к северу и северо-западу от населенного пункта Великая Новоселка. 

При этом корректировка артогня и видеофиксация попаданий производятся расчетами беспилотных летательных аппаратов. Результаты стрельбы видны на командных пунктах тут же, в режиме реального времени. 

Ранее сообщалось, что расчеты РСЗО «Ураган» из состава группировки войск «Запад» накрыли лес, в котором прятались боевики ВСУ. Офицер с позывным Кама предположил, что сосредоточение противника там было вызвано его подготовкой к наступательным действиям. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #ураган #РСЗО #Константинополь #Скудное #Днепроэнергия
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