Российская реактивная артиллерия громит украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток» ударили по противнику в районе населенных пунктов Константинополь, Скудное и Днепроэнергия на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщило МО РФ.

Отмечено, что артиллеристы наносят удары, поддерживая российских штурмовиков, которые продолжают продвижение в глубине вражеской обороны.

Минобороны России заявило, что штурмовые подразделения, которые поддержали расчеты «Ураганов», расширяют зону контроля к северу и северо-западу от населенного пункта Великая Новоселка.

При этом корректировка артогня и видеофиксация попаданий производятся расчетами беспилотных летательных аппаратов. Результаты стрельбы видны на командных пунктах тут же, в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что расчеты РСЗО «Ураган» из состава группировки войск «Запад» накрыли лес, в котором прятались боевики ВСУ. Офицер с позывным Кама предположил, что сосредоточение противника там было вызвано его подготовкой к наступательным действиям.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.