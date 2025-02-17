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В РФ разработали систему допуска военных к высокотехнологичной технике

В Минобороны России разработали уникальный комплекс оценки психофизиологического состояния военнослужащих. Проверка на комплексе, к примеру, нужна тем, кто выполняет задачи по обслуживанию, транспортированию и охране специальной техники и грузов.
Григорий Онипер 2025-02-17 14:32:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ученые и медики 12-го Центрального научно-исследовательского института МО РФ разработали уникальный комплекс оценки психофизиологического состояния военнослужащих.

Разработка позволяет объективно определить, готов ли специалист к выполнению ответственных задач и можно ли его допускать к высокотехнологичной технике. С разработчиками комплекса пообщался наш корреспондент Григорий Онипер.

«Перед нами стояла задача разработать систему, которая в автоматическом режиме регистрирует и анализирует показатели функционального состояния человека, а затем выдает решение о его допуске к работе с высокотехнологичной техникой», - сказал начальник исследовательского отдела 12-го ЦНИИ МО РФ Виталий Панкратов.

Комплекс может определить физиологическое состояние специалиста, выявляет употребление алкоголя, лекарственных препаратов, измеряет артериальное давление, оценивает общее самочувствие. Также комплекс позволяет выявить психологическую пригодность военнослужащего - с помощью тестов на логику, внимательность и моторику определяет способность к работе в сложных условиях.

Каждое обследование начинается с авторизации врача с помощью персональной электронной карты. В ней хранятся данные о медике, его фото и отпечатки пальцев. После этого специалист проходит весь перечень тестов, а результаты фиксируются в системе.

«В комплексе процесс полностью объективен. В ходе обследования ведется контроль лица обследуемого с помощью видеокамеры, в которую встроен трекер, с фотографией, которая заложена в персональной электронной карте военнослужащего», - поясняет научный сотрудник 12-го ЦНИИ МО РФ Ярослав Аввакумов.

Новая система нужна специалистам, которые занимаются обслуживанием, транспортировкой и охраной специальной техники и грузов. Ее внедрение позволит исключить человеческий фактор при принятии решений о допуске к работе.

Разработка уже получила признание - в прошлом году комплекс победил в конкурсе на лучший инновационный проект в интересах Минобороны. Аналогов этой системы в мире нет. Планируется, что в перспективе ее начнут внедрять в войска.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #комплекс #12 ЦНИИ МО РФ
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