Вильфанд пообещал москвичам пушкинскую погоду

Первые три дня наступившей недели в Москве будут очень холодными, рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Температура ожидаются на 4-5 градусов ниже нормы. Воздушные массы в Центральную Россию перемещаются с севера, из приполярного региона.

До среды ночные температуры останутся в диапазоне -11...-16 градусов, а дневные - минус 4-9.

После этого атмосферное давление начнет расти.

«Ночные температуры будут -8...-13 градусов, днем тоже не жарко, -3...-8. Но это будет уже другая погода - будет солнечно. Температура будет около и ниже нормы», - рассказал синоптик.

В субботу ожидается 6-11 градусов мороза ночью, днем -2...-7. В воскресенье ночные температуры будут около 5-7 градусов ниже ноля ночью и -1...-4 днем.

«Раньше в западной части России февраль называли лютым. Многие полагали, что после теплого января наступит мягкий февраль - ничего подобного. Февраль показывает свой характер. Погода будет вполне "пушкинской", где "великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит"», - рассказал Роман Вильфанд.

Правда, количество снега отстает от нормы на 30 сантиметров, добавил он.

Ранее в Москве зафиксировали новый температурный минимум года.