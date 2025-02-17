В Москве зафиксировали новый температурный минимум года

В Москве третий день подряд обновляется температурный минимум года. Прошедшей ночью столбики термометра на столичной базовой метеостанции опустились до -12,7°C. Об этом написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью столбики термометров на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, опустились до отметки в -12,7°C - это самая низкая температура воздуха с начала нынешнего года», - говорится в сообщении.

По словам синоптика, на других столичных метеостанциях температура менялась в диапазоне от -11,5°C на Балчуге и до -16,3°C в Бутово.

В Подмосковье морозные рекорды побил город Клин. Там температура воздуха опустилась до -17,5°C.

Кроме того, Михаил Леус отметил, что февральское похолодание достигло своего максимума.

«Однако до конца рабочей недели температурный фон останется на 2-5°C ниже климатической нормы», - заключил специалист.

По прогнозам, температура в Москве начнет постепенно повышаться со вторника. Оттепели вернутся в столичный регион уже на следующей неделе.