Мантуров рассказал главе ОАЭ об экспозиции России на IDEX 2025 в Абу-Даби

Первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров рассказал президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну об экспозиции России на IDEX 2025. На площади более двух тысяч квадратных метров свою продукцию представят 40 российских компаний.

Напомним, в Абу-Даби 17 февраля открывается Международная конференция и выставка оборонной промышленности IDEX 2025. В преддверии мероприятия президент Объединенных Арабских Эмиратов принял российскую делегацию. Мантуров и Аль Нахайян обсудили торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество обеих стран, а также вопросы туризма. Так, за 2024 год ОАЭ посетили почти 2 миллиона российских туристов. Со стороны граждан ОАЭ наблюдается растущий интерес к России, так, в прошлом году нашу страну посетили более 67 тысяч туристов.

В контексте взаимодействия в области спорта первый зампредсед кабмина РФ и глава ОАЭ затронули проведение в 2025 году в Эмиратах второго Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Россия готова поделиться опытом и максимально помочь в организации Игр.

В сфере высшего образования Россия и Арабские Эмираты активно работают над открытием «Российского университета» в Абу-Даби.

Денис Мантуров передал президенту ОАЭ Аль Нахайяну приветствие российского лидера Владимира Путина и его пожелания дальнейшего развития арабского государства. В свою очередь глава ОАЭ передал слова приветствия своему коллеге Владимиру Путину, выразив надежду на дальнейшее развитие и процветание России и ее народа.