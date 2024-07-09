МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Специалисты МТО доставили на передовую бойцам ВС РФ горючее

Военнослужащие с портативными системами РЭБ для подавления беспилотников сопровождают топливозаправщики при доставке топлива.
2024-07-09 12:19:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ опубликовало кадры с работой военнослужащих материально-технического обеспечения (МТО) российской группировки «Запад» в зоне спецоперации.

Военнослужащие без перерыва доставляют горючее на передний край. Работа проходит максимально организованно, слаженно и оперативно, потому что все понимают, что благодаря действиям тыловых подразделений бойцы обеспечены всем необходимым в зоне боевых действий.

Топливозаправщики сопровождают военнослужащие с портативными системами радиоэлектронной борьбы. Их задача - контролировать небо и в случае визуального обнаружения дрона противника устанавливать помехи, подавляя вражеский беспилотник.

Водители по завершении заправки боевой техники оперативно сворачивают рукава топливозаправщиков, и машины спешно покидают позиции. Колоссальные нагрузки ложатся и на подразделения подвоза, не только доставляющие горючие и смазочные материалы, но и осуществляющие заправку техники.

Благодаря работе специалистов МТО находящиеся на передовой бойцы ВС РФ получают все необходимое. Днем и ночью машины под огнем противника доставляют боеприпасы, топливо, еду и воду.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Запад #военные #МТО #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 