Специалисты МТО доставили на передовую бойцам ВС РФ горючее

Министерство обороны РФ опубликовало кадры с работой военнослужащих материально-технического обеспечения (МТО) российской группировки «Запад» в зоне спецоперации.

Военнослужащие без перерыва доставляют горючее на передний край. Работа проходит максимально организованно, слаженно и оперативно, потому что все понимают, что благодаря действиям тыловых подразделений бойцы обеспечены всем необходимым в зоне боевых действий.

Топливозаправщики сопровождают военнослужащие с портативными системами радиоэлектронной борьбы. Их задача - контролировать небо и в случае визуального обнаружения дрона противника устанавливать помехи, подавляя вражеский беспилотник.

Водители по завершении заправки боевой техники оперативно сворачивают рукава топливозаправщиков, и машины спешно покидают позиции. Колоссальные нагрузки ложатся и на подразделения подвоза, не только доставляющие горючие и смазочные материалы, но и осуществляющие заправку техники.

Благодаря работе специалистов МТО находящиеся на передовой бойцы ВС РФ получают все необходимое. Днем и ночью машины под огнем противника доставляют боеприпасы, топливо, еду и воду.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.