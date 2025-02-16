МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

WP: Киев готов отправлять в США куриные яйца ради поддержки Вашингтона

В конце прошлого года американцы столкнулись с дефицитом куриных яиц.
Сергей Лебедев 2025-02-16 09:28:01
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Киевский режим согласится на все, даже на поставки куриных яиц в Соединенные Штаты, чтобы сохранить поддержку Вашингтона. Об этом в беседе с газетой The Washington Post в шутливой форме заявил один из высокопоставленных украинских чиновников.

«Пошутил, что лидеры страны рассмотрели бы практически все для поддержания помощи США, включая значительные поставки яиц, - говорится в публикации.

Чиновник отметил, что Киев в курсе ситуации с данным продуктом в США. Напомним, в конце прошлого года Штаты столкнулись с дефицитом куриных яиц. Его причиной стала вспышка птичьего гриппа.

Отмечается, что декабре стоимость продукта увеличилась на 25%. Средняя цена дюжины яиц составляла на конец года 4,33 доллара.

#в стране и мире #Украина #сша #Киев #Вашингтон #поставки #куриные яйца
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 