Киевский режим согласится на все, даже на поставки куриных яиц в Соединенные Штаты, чтобы сохранить поддержку Вашингтона. Об этом в беседе с газетой The Washington Post в шутливой форме заявил один из высокопоставленных украинских чиновников.

«Пошутил, что лидеры страны рассмотрели бы практически все для поддержания помощи США, включая значительные поставки яиц, - говорится в публикации.

Чиновник отметил, что Киев в курсе ситуации с данным продуктом в США. Напомним, в конце прошлого года Штаты столкнулись с дефицитом куриных яиц. Его причиной стала вспышка птичьего гриппа.

Отмечается, что декабре стоимость продукта увеличилась на 25%. Средняя цена дюжины яиц составляла на конец года 4,33 доллара.