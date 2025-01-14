СNN: США столкнулись с нехваткой яиц

Соединенные Штаты столкнулись с дефицитом яиц из-за вспышки в стране птичьего гриппа. Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные CNN.

Отмечается, что быстро восполнить дефицит на рынке не удастся. Генеральный директор американского совета по яйцам Эмили Мец заявила, что процесс по снабжению магазинов яйцами может занять от шести до девяти месяцев.

Сейчас заболевание дестабилизировало продовольственные рынки в США. Стоимость яиц в стране увеличилась в конце декабря на 25%, теперь средняя цена дюжины яиц составляет $4,33.

Ранее действующий американский президент Джо Байден признал, что в стране может подорожать бензин. Такая ситуация может произойти из-за новых антироссийских санкций против энергетического сектора.