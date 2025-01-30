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Минздрав: данные диспансеризации будут использовать для выдачи справок водителям

Минздрав уточнил, что новая инициатива сократит время, которое граждане тратят на получение государственных услуг.
Никита Матосов 2025-01-30 13:29:11
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

Данные диспансеризации планируется использовать для оформления медицинских справок водителям, сообщили в Минздраве России. В ведомстве уточнили, что подготовили проект поправок в законодательство вместе с Комитетом Госдумы по охране здоровья.

«Мы разработали изменения в законодательство, которые позволят уменьшить временные затраты граждан на получение государственных услуг за счет использования данных профосмотров и диспансеризации», - заявили в Минздраве.

Глава ведомства Михаил Мурашко отметил, что с 1 сентября 2025 года начнет действовать обновленный приказ Минздрава России об организации медицинского освидетельствования. Также он подчеркнул значимость передачи информации о состоянии алкогольного опьянения водителей в местные наркологические диспансеры.

«Эта информация будет важна для наркологических служб при выдаче медицинских заключений, включая те, что необходимы для управления транспортными средствами», - сказал Мурашко.

В Министерстве здравоохранения РФ заявили, что гражданам больше не нужно будет повторно проходить медицинские обследования для получения справок на управление автомобилем.

#в стране и мире #водители #госдума #Михаил Мурашко #минздрав рф #диспансеризация
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