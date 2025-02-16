Сбежавший из лагеря ВСУ в Британии украинец стал гражданином РФ

Сбежавший из учебного центра в Великобритании украинец получил российский паспорт. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам главы региона, поскольку бывший военный ВСУ является уроженцем Херсонской области, то получение документа гражданина РФ прошло в упрощенной форме.

«Этот человек уже получил российское гражданство по упрощенной процедуре... Теперь он имеет право на все виды социальной помощи, предусмотренные российским законодательством», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, что мобилизованный украинский военнослужащий рассказал журналистам, как ему удалось устроить побег из учебного центра в Великобритании и добраться до России через Турцию.