Военный ВСУ прошел пешком 70 км, чтобы сбежать из Британии в Россию

Украинский военнослужащий сбежал из военного лагеря в Великобритании, чтобы добраться до России. О том, как проходил его путь, он рассказал РИА Новости.

По словам Валерия, учебный лагерь НАТО, где он проходил подготовку, находился в нескольких десятках километров от Манчестера. Мобилизованный украинец предварительно собрал вещи и гражданскую одежду, после чего перелез через обнесенный колючей проволокой забор и побежал.

«Благо был телефон на руках, у нас их не забирали... Посмотрел по GPS, куда надо идти, и пошел. Я переживал больше не за то, что меня догонят, а что выйдет какой-то фермер и застрелит меня за овцу какую-то», - приводит его слова агентство.

Валерий также рассказал, что добравшись до Лондона, он полетел в Анталью, поскольку оттуда летят прямые рейсы в Шереметьево. После собеседования, которое он прошел в России, он направился до подконтрольной ВС РФ территории в Херсонщине.

Украинец сказал, что убежал, потому что не хотел стрелять в живого человека. Затем он сообщил своей матери о том, где он находится, и что с ним все в порядке.