Диетолог назвала самую полезную соль

На прилавках магазинов можно увидеть различные вариации пищевой соли. Какая из них полезнее, рассказала в беседе с радио Sputnik врач-диетолог Марият Мухина.

По словам эксперта, соли не сильно отличаются друг от друга по количеству микроэлементов. Но зачастую покупатели переплачивают за фальшивки.

«Даже гималайская соль может быть просто подкрашенной. Там нет того состава микроэлементов, за который люди платят деньги, там просто какой-то марганцовкой подкрасили», - предостерегла врач.

Мухина подчеркнула, что самой полезной солью является самая обычная - йодированная. Этот вариант дает суточную дозу йода, и отравиться микропластиком при ее употреблении невозможно.

Ранее диетолог в разговоре со «Звездой» объяснила, когда соль и сахар становятся опасными для организма.