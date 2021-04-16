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«Белая смерть»: диетолог объяснила, когда соль и сахар становятся опасными для организма

Валентина Пескова
12:38 16.04.2021
Избыток углеводов, который несет с собой сахар, вызывает смертельно опасные болезни у человека, точно так же, как и избыток от употребления соли представляет большой вред для здоровья его организма.  
«Белая смерть»: диетолог объяснила, когда соль и сахар становятся опасными для организма
© Фото: Jürgen Pfeiffer, imagebroker, Globallookpress
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О вреде от избыточного употребления соли и сахара начинают говорить только тогда, когда у человека имеется состояние болезни или предболезни. Например, когда наблюдаются такие состояния, как ожирение или повышенная масса тела. Как предупредила врач-диетолог Елена Тихомирова, в случае, если у человека начинаются какие-то конкретные проблемы и сбои в здоровье, ему всегда следует повнимательнее следить за своим рационом питания.

«Если у вас повышенное давление (гипертония), или ожирение, или повышенная мочевая кислота - то есть здоровье по каким-то причинам не в порядке, - то лучше в таком случае пациенту всегда начинать смотреть в свою тарелку и ограничить количество соли до допустимых ВОЗ и Институтом питания норм, так как ее избыток является фактором риска для возникновения заболеваний», - дала совет медицинский специалист.

Все то же самое относится и к сахару, причем не только промышленному белому и сладким напиткам с кондитерской продукцией, но и к натуральному, содержащемуся во фруктах. Поэтому количество углеводов, которые несет с собой сахар, должно быть сведено к минимуму.

«Последствия избыточного употребления сахара и его производных - выпечки, конфет и тому подобных изделий - это всегда ожирение, которое в дальнейшем приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, инфарктам и инсультам, которые лидируют в статистике причин смертности любой развитой цивилизации», -  рассказала Елена Тихомирова.

Диетолог предостерегла, что в случае обнаружения у себя подобных заболеваний пациенты всегда приходят к докторам за «волшебными таблетками» от давления или ожирения и хотят получить быструю и квалифицированную помощь, пойдя по пути наименьшего сопротивления.

А вот соблюдать диету считают для себя чем-то не очень выгодным, вредным и тяжелым для организма. Поэтому, даже получив препарат у врача, приходят домой и снова возвращаются к своим булочкам и углеводам на тарелках. На диету же они продолжают «плевать», что в итоге оканчивается смертностью.

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