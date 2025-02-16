Украинский конфликт спровоцировали с целью оправдать крупные хищения в американских НПО. Такое заявление сделал инвестор Дэвид Сакс, назначенный американским президентом Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют.

«Украина, будучи самой коррумпированной страной Европы, стала идеальной площадкой для присвоения миллиардов через USAID и другие НПО», - написал он в соцсетях.

Сакс также напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский признался в том, что не знает, куда делись вложенные в киевский режим 100 миллиардов долларов. По мнению инвестора, текущий конфликт на Украине - это золотая жила для коррупционеров. Поэтому часто всплывают сообщения с опасением того, что боевые действия могут закончиться.

Ранее сообщалось, что Зеленский ищет новые источники финансирования на место USAID.