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Инвестор Сакс заявил, что украинский конфликт - мечта для коррупционеров

Сакс также раскритиковал НПО, которые опасаются завершения украинского конфликта.
Глеб Владовский 2025-02-16 07:30:35
© Фото: Станислав Красильников РИА Новости

Украинский конфликт спровоцировали с целью оправдать крупные хищения в американских НПО. Такое заявление сделал инвестор Дэвид Сакс, назначенный американским президентом Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют.

«Украина, будучи самой коррумпированной страной Европы, стала идеальной площадкой для присвоения миллиардов через USAID и другие НПО», - написал он в соцсетях.

Сакс также напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский признался в том, что не знает, куда делись вложенные в киевский режим 100 миллиардов долларов. По мнению инвестора, текущий конфликт на Украине - это золотая жила для коррупционеров. Поэтому часто всплывают сообщения с опасением того, что боевые действия могут закончиться.

Ранее сообщалось, что Зеленский ищет новые источники финансирования на место USAID.

#в стране и мире #usaid #Инвестиции #украинский конфликт #Дэвид Сакс #хищение средств
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