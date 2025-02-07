Этот пленный военнослужащий ВСУ уже сбегал из подразделения. Сотрудники ТЦК снова схватили его и вернули на фронт. Выходом стал только плен. Масштабы дезертирства в киевских формированиях замечают даже в западной прессе. Например, польское издание подчеркивает, что в ВСУ людей не хватает не только на передовой, но и даже на зарубежных полигонах, где готовят боевиков.

«Украинские солдаты все чаще самовольно покидают свои части. На фронте есть места, где нехватка солдат достигает более половины состава отряда. Нехватка кадров также влияет на обучение в Польше», - пишет Onet Wiadomosci.

Ярость людоловов, как на Украине прозвали сотрудников ТЦК, доходит до того, что людей, которые и так вроде не скрывались, хватают прямо на рабочем месте, пакуют в автобусы. А этого жителя Львова военкомы настигли в парке во время прогулки на велосипеде, за который он уцепился. Люди в форме стали его бить и пинать, чтобы оторвать от велосипеда.

Впрочем, с комплектацией украинских формирований ТЦК не справляются. Поэтому командование ВСУ отдало приказ перевести 50 тысяч военных из других родов и видов в Сухопутные войска. Киеву приходится затыкать дыры на фоне массового дезертирства и колоссальных потерь среди боевиков.

Зеленский накануне значительно занизил эти потери. В интервью журналисту Пирсу Моргану он заявил, что Украина потеряла погибшими с начала боевых действий 45 с лишним тысяч военнослужащих. На это тут же отреагировали в Верховной Раде.

«Я советую Зеленскому перестать слушать д*** (дураков - прим. ред.) и требовать достоверные данные. Лучше не озвучивать людям цифры, чем озвучивать этот бред», - заявила депутат Анна Скороход.

На фоне проблем на передовой и в рядах ВСУ Киеву все больше грозит и финансовый голод. К примеру, выяснилось, что замороженный на 90 дней крупнейший американский фонд международной помощи USAID был серьезным источником денег для Украины. За эти 3 года USAID передал Киеву больше 34 млрд долларов. Это почти треть всего фонда, в том числе деньги американских налогоплательщиков.

«Куда шли эти средства? На финансирование некоммерческих организаций, которых было создано достаточно большое количество и которые выполняли каждое свой функционал. Также эти средства шли на коррумпирование чиновников. Причем чиновников в том числе и высшего звена украинского режима. Также эти средства шли на финансирование средств массовой информации. По некоторым данным, более 80% нынешних СМИ на Украине финансировались за счет USAID», - говорит глава ДНР Денис Пушилин.

Глава ДНР подчеркнул, что руководству республики о присутствии USAID на Украине было известно еще 10 лет назад. Офисы этого фонда разбросаны по всей стране. В том числе и на временно оккупированных территориях Донбасса. В освобожденном Курахово российские бойцы нашли табличку с названием этого фонда на здании, где оказывали государственные услуги, и сняли ее.

«Именно эта организация была одной из самых активных причастных к госперевороту в 2013-14 года, помогла в финансировании данного переворота», - говорит Пушилин.

Теперь деятельность USAID проверяют в США на коррупционную составляющую. Впрочем, официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге напомнила, как директор агентства, бывший постпред Вашингтона в ООН, та самая Саманта Пауэр, которая вводила по коридорам организации Объединенных наций запрещенную в России группу, устроившую дебош в храме Христа Спасителя, публично заявляла о том, каким способом USAID передает деньги Киеву.

«Саманта Пауэр в 2023 году публично хвасталась, как отправила 15 миллиардов долларов киевскому режиму. Чем она хвасталась, вы скажете. Количеством денег? Не только. Она особо подчеркивала, что она и ее агентство USAID отправили в 2023 году киевскому режиму 15 миллиардов долларов наличными, - напомнила Захарова.

То есть, в таком виде эти деньги невозможно отследить, и разойтись они могли куда угодно. Теперь кормушка, похоже, захлопывается. Впрочем, в Европе еще остаются энтузиасты, которые продолжают кормить режим Зеленского. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми накануне в ходе своего визита заявил о новом транше в размере 55 миллионов фунтов. Там же он добавил странное высказывание, продемонстрировав то ли фантастическое незнание истории, то ли солидарность с фантастической историей о древних украх.

«Тысячу лет назад киевские принцессы выходили замуж за представителей британской королевской семьи. Это исторические отношения, выстраиваемые десятилетиями, поколениями, веками», - сказал Дэвид Лэмми.

Накануне также стало известно, что Франция передала ВСУ первые истребители Mirage 2000.