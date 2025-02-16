МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Курской области бойцы ВДВ уничтожили два мостоукладчика Biber

Инженерные машины подбили при помощи FPV-дронов, которые управляются по оптоволоконным проводам.
2025-02-16 06:55:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В курском приграничье расчеты беспилотников 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Бурятии уничтожили два мостоукладчика Biber, построенных на базе немецкого танка Leopard 1. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что инженерные машины ВСУ подбили при помощи FPV-дронов, которые управляются по оптоволоконным проводам. Обнаружили технику, когда боевики пытались установить колейные мосты через ров.

Напомним, вчера «Звезда» рассказывала, как российские саперы устроили засаду украинским националистам в курском приграничье. Боевая машина ВСУ подорвалась на «ловушках».

После этого боевики пустились врассыпную, но их добили дронами.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #Минобороны России #бпла #Курская область #МО РФ #приграничье
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 