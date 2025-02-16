В Курской области бойцы ВДВ уничтожили два мостоукладчика Biber

В курском приграничье расчеты беспилотников 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Бурятии уничтожили два мостоукладчика Biber, построенных на базе немецкого танка Leopard 1. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что инженерные машины ВСУ подбили при помощи FPV-дронов, которые управляются по оптоволоконным проводам. Обнаружили технику, когда боевики пытались установить колейные мосты через ров.

Напомним, вчера «Звезда» рассказывала, как российские саперы устроили засаду украинским националистам в курском приграничье. Боевая машина ВСУ подорвалась на «ловушках».

После этого боевики пустились врассыпную, но их добили дронами.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.