В Курской области техника ВСУ дважды подорвалась на хитрых «ловушках»

В курском приграничье боевая машина с украинскими националистами дважды подорвалась на «ловушках» от российских саперов. После этого боевики пустились врассыпную, но их добили дронами.

Засаду устроили бойцы батальона специального минирования «Феникс». Они установили на дороге боезаряды с помощью беспилотников.

Саперы снаряжают дроны боеприпасами, на мачты крепят ретрансляторы и тянут по земле провода до пункта управления. После «Феникса» техника врага превращается в пепел.

«Из последнего был М113, подорвался на мине... Обнаружили пикапы противника и крупнокалиберный пулемет - это все уничтожили», - рассказал старший сапер-оператор с позывным Моряк.

Ранее «Звезда» рассказывала, как российские морпехи применяют новые дроны «Князь Вандал Новгородский». Эти беспилотники работают на оптоволокне. Аппараты оснащены катушкой длиной более 15 километров.