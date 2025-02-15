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В Курской области техника ВСУ дважды подорвалась на хитрых «ловушках»

Попавших в засаду боевиков добили дронами.
Андрей Вакула 2025-02-15 13:58:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В курском приграничье боевая машина с украинскими националистами дважды подорвалась на «ловушках» от российских саперов. После этого боевики пустились врассыпную, но их добили дронами.

Засаду устроили бойцы батальона специального минирования «Феникс». Они установили на дороге боезаряды с помощью беспилотников.

Саперы снаряжают дроны боеприпасами, на мачты крепят ретрансляторы и тянут по земле провода до пункта управления. После «Феникса» техника врага превращается в пепел.

«Из последнего был М113, подорвался на мине... Обнаружили пикапы противника и крупнокалиберный пулемет - это все уничтожили», - рассказал старший сапер-оператор с позывным Моряк.

Ранее «Звезда» рассказывала, как российские морпехи применяют новые дроны «Князь Вандал Новгородский». Эти беспилотники работают на оптоволокне. Аппараты оснащены катушкой длиной более 15 километров.

#Саперы #Курская область #наш эксклюзив #ловушка #приграничье
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