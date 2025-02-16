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На Кубани в результате атаки дрона ВСУ пострадала 4-летняя девочка

Обломки беспилотника упали на частные жилые дома. В одном из домов были повреждены окна, а в другом — кровля.
Ирина Егорова 2025-02-16 23:40:54
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Четырехлетняя девочка пострадала в результате падения обломков украинского беспилотника в Краснодарском крае в городе Славянск-на-Кубани. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Ребенка доставили в районную больницу, врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь. Градоначальник подчеркнул, что при необходимости маленького пациента госпитализируют в Краснодар.

Также обломки БПЛА повредили частные жилые дома.

«В одном из них повреждено остекление, во втором — кровля», - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Из-за атаки украинского дрона накануне в Белгородской области погибли четыре человека. Боевики ударили по движущемуся легковому гражданскому автомобилю. 

#Краснодарский край #обломки #бпла #дрон #ВСУ #Кубань #атака
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