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Четыре человека погибли при ударе дронов ВСУ в Белгородской области

Украинские войска нанесли беспилотниками удары по гражданским автомобилям, на которых передвигались мирные жители.
Игнат Далакян 2025-02-16 19:32:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Четыре человека погибли при атаке украинского дрона на Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Сначала губернатор заявил, что боевики ударили по движущемуся автомобилю на автодороге Двулучное - Уразово Валуйского округа.

«К огромному горю, погибла женщина. От полученных ран она скончалась на месте до приезда медиков», - сообщил Гладков.

При этом другая женщина, которая была за рулем машины получила травмы.
Позднее глава Белгородской области заявил, что в результате очередной атаки ВСУ погибли три человека.

«На въезде в село Графовка Краснояружского района дрон нанес удар по движущемуся легковому автомобилю. Трое мужчин, которые находились в машине, погибли», - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор выразил соболезнования семьям и близким погибших.

Украинские войска регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории Белгородской области. Так, 12 февраля, средства ПВО уничтожили над российским регионом три беспилотника ВСУ.

#в стране и мире #дрон #белгородская область #Трагедия
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