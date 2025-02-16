«Врата ада»: Нетаньяху заявил о координации действий с Трампом по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о полной координации и сотрудничестве с американским президентом Дональдом Трампом по вопросу, что делать с сектором Газа, если оставшихся заложников не удастся вернуть.

«Президент Трамп и я работаем в полном сотрудничестве и координации. Я не могу вдаваться во все детали, но у нас есть общая стратегия», - цитирует РИА Новости Нетаньяху.

По словам израильского премьера, стратегия также касается того «когда и как откроются врата ада», если не будут освобождены все похищенные заложники.

Ранее Соединенные Штаты одобрили поставки вооружений Израилю более чем на семь миллиардов долларов. В частности, израильская сторона получит более двух тысяч бомб малого диаметра GBU-39/B и около трех тысяч фугасных авиабомб MK 82 массой 500 фунтов.