МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Врата ада»: Нетаньяху заявил о координации действий с Трампом по Газе

По словам израильского премьера, у него с Дональдом Трампоми есть общая стратегия.
Игнат Далакян 2025-02-16 21:38:48
© Фото: Lenin Nolly Keystone Press Agency Globallookpress

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о полной координации и сотрудничестве с американским президентом Дональдом Трампом по вопросу, что делать с сектором Газа, если оставшихся заложников не удастся вернуть.

«Президент Трамп и я работаем в полном сотрудничестве и координации. Я не могу вдаваться во все детали, но у нас есть общая стратегия», - цитирует РИА Новости Нетаньяху.

По словам израильского премьера, стратегия также касается того «когда и как откроются врата ада», если не будут освобождены все похищенные заложники.

Ранее Соединенные Штаты одобрили поставки вооружений Израилю более чем на семь миллиардов долларов. В частности, израильская сторона получит более двух тысяч бомб малого диаметра GBU-39/B и около трех тысяч фугасных авиабомб MK 82 массой 500 фунтов.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Израиль #Биньямин Нетаньяху #координация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 