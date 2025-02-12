Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника

Российские военнослужащие за ночь сбили три украинских беспилотника над территорией РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России, в том числе в районе Белгородской области. Так, 11 февраля над регионом сбили еще три беспилотника ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.