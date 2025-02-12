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Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника

Ранее сообщалось об уничтожении еще трех БПЛА над Белгородской областью.
2025-02-12 07:45:36
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие за ночь сбили три украинских беспилотника над территорией РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России, в том числе в районе Белгородской области. Так, 11 февраля над регионом сбили еще три беспилотника ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #белгородская область #пво рф #Беспилотники ВСУ
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