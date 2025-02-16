Украинского баскетболиста сняли с поезда в Латвию и отправили в военкомат

Нападающего украинской сборной по баскетболу Владимира Конева сняли с поезда в Латвию и отправили в луцкий военкомат. Об этом сообщил президент «Днепра», за который выступает спортсмен.

«По неизвестным причинам Конева сняли с поезда и доставили в ТЦК в Луцке для выяснения обстоятельств», - написал Кондратьев на своей странице в соцсети Facebook*( принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

По его словам, баскетболисты Владимир Конев и Даниил Сипало ехали в Латвию на отборочные матчи чемпионата Европы. при этом спортсмены имели бронь от Министерства молодежи и спорта Украины.

«Чемпионат Украины по баскетболу берет паузу в связи с решающими матчами отбора на финальную часть чемпионата Европы», - сообщил президент «Днепра».

Он также обратился к министру спорта страны Матвею Бидному и главе Национального олимпийского комитета Украины Вадиму Гутцайту с просьбой разобраться в ситуации. Позднее Кондратьев сообщил, что нападающий украинской сборной не сможет сыграть вместе с командой в предстоящих встречах.

Ранее сотрудники украинских военкоматов устроили раздачу повесток по дороге в популярный горнолыжный курорт Буковель. Из-за этого на трассе образовались заторы.

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