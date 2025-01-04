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На популярном горнолыжном курорте Украины устроили раздачу повесток

На новогодние праздники на курорт Буковель прибыло много туристов, включая и мужчин призывного возраста.
Дарина Криц 2025-01-04 03:56:04
© Фото: Nikolay Ivaschenko Russian Look Globallookpress

На популярном украинском курорте заметили сотрудников местных военкоматов, которые раздают повестки.

Как сообщило местное издание «Страна.ua», представителей ТЦК (территориальных центров комплектования и социальной поддержки) видели на трассе в сторону Яремчи из Буковеля - крупнейшего горнолыжного курорта на западе страны.

При этом отдыхающим не понравилось, что из-за этого на трассе образовались заторы. Также в местных социальных сетях начали распространяться видео, на которых заметно, что на новогодних праздниках курорт Буковель наполнился множеством туристов. Среди них и мужчины призывного возраста.

Немногим ранее сообщалось, что в украинских вооруженных силах жалуются на людей с наркотической и алкогольной зависимостью, а также с различными заболеваниями. Как сообщил командир роты 78-го полка ВСУ Сергей Огородник, сотрудники военкоматов привозят заведомо неспособных воевать людей, которые едва не умирают на учениях.

#в стране и мире #Украина #военкоматы #горнолыжный курорт #повестки #Буковель #тцк
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