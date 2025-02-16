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Сотрудники порта Находки отказались выходить на работу из-за тигра

По словам местного охотника, недалеко у порта Восточный в Находке есть несколько дачных участков, где водится много собак, которые привлекают внимание хищников.
Игнат Далакян 2025-02-16 15:42:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Работники порта Восточный в приморском городе Находка боятся выходить на работу из-за поселившегося на территории хищника. Местный охотник Виктор Ким рассказал в беседе со «Звездой», что сотрудники видят хищника там с ноября.

«У порта Восточный есть дачные участки. Там много собак ходят беспризорных. И вот они (тигры - Прим.ред.) там ходят», - поделился он.

По словам охотника, в Приморском крае резко участились случаи нападения тигров. Жители региона жалуются, что хищники разгуливают по улицам, нападают на людей и собак.

Недавно животное насмерть загрызло прохожего, его останки нашли недалеко от Находки. Также оказались растерзаны сотни домашних питомцев.

«У меня пропала собака, а потом знакомые скинули ее фото на дороге, мы приехали и недалеко лежал тигр, его сбила машина. Затем нашли череп человека с останками рядом с тем местом... Тигров стало очень много, раньше такого не было», - рассказал Виктор Ким.

На ситуацию уже обратил внимание губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Глава региона поручил разобраться в ней Минприроды края - обращение имеется в распоряжении телеканала «Звезда».

Ранее случае нападения тигров были зафиксированы в соседнем Хабаровском крае. Там в поселке Солонцовый из-за опасений детей в декабре переводили на дистанционный формат обучения.

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