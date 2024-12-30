Из-за нападений тигров в Хабаровском крае школу перевели на «удаленку»

В Хабаровском крае в поселке Солонцовый администрация школы перевела обучение на дистанционный режим для безопасности детей из опасений, что рядом все еще могут находиться амурские тигры.

На протяжении нескольких дней подряд они нападали на дворовых собак. Случаи столкновения диких животных с домашними фиксировались с разных населенных пунктах - в в поселке Долми района имени Лазо, в селе черная речка и других местах.

В период с 20 по 28 декабря практически каждый день тигры или их детеныши нападали на собак. Сводку опубликовало местное издание Habinfo.ru.

«В период с 20 по 28 декабря 2024 года на территории региона произошло девять столкновений с амурским тигром. И наибольшую активность проявили в районе имени Лазо», - сообщили местные журналисты.

В поселке Долми 20 декабря тигр задавил дворовую собаку, 24-го числа дикий зверь пришел в село Черная Речка Хабаровского муниципального района и во дворе частного дома растерзал дворовую собаку.

На следующий день, 25 декабря, тигров увидели в поселке Сита района имени Лазо и селе Некрасовка Хабаровского района, в обоих местах тигра напал на дворовых собак.

Затем 26 декабря в поселке Солонцовый в районе имени Лазо амурский тигр снова умертвил двух дворовых собак. После чего в селе Гвасюги жертвой тигра также стал дворовый пес.

Кроме этого, сообщили местные службы, 27 декабря тигр появился в поселке Сита, и снова напал на собаку. В этот же день амурский краснокнижный зверь появился в Хабаровском районе, где в селе Князе-Волконское утащил дворовую собаку. Власти проводят мероприятия по отпугиванию хищника и беседы с владельцами домашних животных о правилах их содержания в ареале обитания тигров.