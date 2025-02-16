Юрист рассказал, как с 1 марта изменится порядок продажи автомобиля

С 1 марта 2025 года в РФ вступит в силу закон, позволяющий автомобилистам снимать транспортное средство с учета сразу после его продажи. Об этом рассказал в беседе с RT руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.

По мнению юриста, проблема перерегистрации автомобилей до сих пор актуальна. Связана она с тем, что предыдущим владельцам транспортных средств после продажи все равно поступают сообщения о штрафах за нарушения, совершенные новыми собственниками.

«Новыми правилами снятия автомобиля с учета смогут воспользоваться те, кто оформляет договор купли-продажи транспортного средства через портал "Госуслуги" либо через нотариуса», - пояснил эксперт.

Кроме того, для регистрации авто в ГИБДД больше не потребуется ОСАГО. Но для управления транспортным средством, он все равно будет необходим.

Ранее автоблогер Алексей Епищенко в беседе со «Звездой» рассказал, какие схемы используют мошенники при продаже автомобиля.