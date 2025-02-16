ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины

Российские военнослужащие поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение в том числе инфраструктуре военных аэродромов и цеху сборки БПЛА», - говорится в пресс-релизе оборонного ведомства.

Отмечается, что ударам также подверглись скопления живой силы и техники противника в 141 районе.

В Минобороны РФ также сообщили, что дежурные средства ПВО сбили два выпущенных из РСЗО HIMARS снаряда и 50 беспилотников самолетного типа.

Ранее сообщалось об освобождении российскими военнослужащими населенного пункта Березовка в ДНР.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.