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ВС РФ освободили населенный пункт Березовка в ДНР

Российский войска освободили Березовку в Донецкой Народной Республике в результате решительных действий группировки войск «Центр».
2025-02-15 12:55:31
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Российские войска освободили населенный пункт Березовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр». Бойцы также нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад украинской армии, а также двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Удачное, Зверево, Котлино, Новоандреевка и Надеждинка в ДНР.

В Минобороны России также сообщили, что в зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Ранее российские войска освободили населенные пункты Дачное и Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике. В сообщении МО РФ говорилось, что взять под контроль их удалось благодаря действиям подразделений группировок войск «Юг» и «Центр».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ДНР #освобождение #СВО #Березовка
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