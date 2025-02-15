Российские войска освободили населенный пункт Березовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр». Бойцы также нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад украинской армии, а также двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Удачное, Зверево, Котлино, Новоандреевка и Надеждинка в ДНР.

В Минобороны России также сообщили, что в зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Ранее российские войска освободили населенные пункты Дачное и Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике. В сообщении МО РФ говорилось, что взять под контроль их удалось благодаря действиям подразделений группировок войск «Юг» и «Центр».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.