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Самолет с российскими туристами приземлился в Калининграде после 10-часовой задержки

Борт приземлялся в Польше из-за плохой погоды в Калининградской области.
Сергей Лебедев 2025-02-16 13:05:21
© Фото: Victor LisitsynGlobal Look Press, Global Look Press

Самолет с российскими туристами, который ночью вынужденно приземлился в Польше, успешно добрался до Калининграда. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация). По данным ведомства, борт покинул Познань в 11:55 и прибыл в аэропорт Храброво в 12:45.

Отмечается, что самолету, следовавшему из Шарм-эш-Шейха, пришлось приземлиться в Польше из-за неблагоприятных условий в Калининградской области.

Напомним, российские туристы провели в Познани более десяти часов. Они ожидали вылета без еды и воды.

Среди пассажиров были беременные и семьи с детьми.

#в стране и мире #Самолет #Польша #Калининград #Туристы #Познань #росавиация
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