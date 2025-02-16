Самолет с российскими туристами приземлился в Калининграде после 10-часовой задержки

Самолет с российскими туристами, который ночью вынужденно приземлился в Польше, успешно добрался до Калининграда. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация). По данным ведомства, борт покинул Познань в 11:55 и прибыл в аэропорт Храброво в 12:45.

Отмечается, что самолету, следовавшему из Шарм-эш-Шейха, пришлось приземлиться в Польше из-за неблагоприятных условий в Калининградской области.

Напомним, российские туристы провели в Познани более десяти часов. Они ожидали вылета без еды и воды.

Среди пассажиров были беременные и семьи с детьми.