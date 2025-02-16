«Через полчаса»: застрявшим в Польше россиянам больше 10 часов обещают вылет

Севший в Польше самолет с российскими туристами на борту задерживают более десяти часов. Об этом сообщил «Звезде» один из пассажиров.

«Говорят, что "через полчаса полетим", но уже больше десяти часов сидим и слышим одно и то же», - рассказал очевидец.

Он также добавил, что пассажирам не дают воду или еду, а также не позволяют отойти в туалет.

Выполнявший рейс из Египта в Калининград борт совершил экстренную посадку в аэропорту города Познань из-за сильного снегопада. На борту находится 236 пассажиров, среди которых есть беременные женщины и дети.

Отмечается, что находящиеся в аэропорту Калининграда туристы также ожидают своего вылета в Египет.