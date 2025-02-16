МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Через полчаса»: застрявшим в Польше россиянам больше 10 часов обещают вылет

Следовавший по маршруту Египта в Калининград борт совершил экстренную посадку в Познани.
Глеб Владовский 2025-02-16 11:53:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Севший в Польше самолет с российскими туристами на борту задерживают более десяти часов. Об этом сообщил «Звезде» один из пассажиров.

«Говорят, что "через полчаса полетим", но уже больше десяти часов сидим и слышим одно и то же», - рассказал очевидец.

Он также добавил, что пассажирам не дают воду или еду, а также не позволяют отойти в туалет.

Выполнявший рейс из Египта в Калининград борт совершил экстренную посадку в аэропорту города Познань из-за сильного снегопада. На борту находится 236 пассажиров, среди которых есть беременные женщины и дети.

Отмечается, что находящиеся в аэропорту Калининграда туристы также ожидают своего вылета в Египет.

#Самолет #Польша #наш эксклюзив #российские туристы #задержка вылета
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 