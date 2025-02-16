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Песков: Трамп может приехать в Россию в любой момент

Ранее сообщалось, что Лавров договорился с Рубио о контактах для подготовки встречи Путина и Трампа.
Глеб Владовский 2025-02-16 12:17:27
© Фото: CNP AdMedia Globallookpress

Президент США Дональд Трамп может приехать в Россию когда захочет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно», - ответил он на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.

Песков подчеркнул, что эта встреча имеет особое значение в нынешних реалиях. Он также отметил, что Путин будет рад ведь любого иностранного лидера на праздновании 9 мая.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились поддерживать контакты в рамках подготовки встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

#сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #Дмитрий Песков
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