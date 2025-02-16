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Пожилой москвич скончался после избиения из-за кошек во дворе

Точная причина смерти не указывается.
Глеб Владовский 2025-02-16 10:46:34
© Фото: Telegram: moscowproc

В Москве мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил пенсионера за то, что тот кормил бездомных кошек во дворе дома. Об этом сообщил Life.

Инцидент произошел на Ленинградском проспекте, когда 78-летний мужчина вышел во двор покормить бродячих животных. В этот момент мимо проходил 48-летний местный житель, который, по словам соседей, часто употреблял алкоголь. По данным московской прокуратуры, нападавший несколько раз ударил пенсионера по голове.

«Прибывшие врачи констатировали смерть. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», - говорится в заявлении.

Как отмечает агентство, москвича забрали в отделение, после чего его выпустили за подписку о невыезде. В настоящее время проверяются обстоятельства происшествия.

#Москва #в стране и мире #Прокуратура #Пенсионер #бездомные животные
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