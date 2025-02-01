Ветеринар рассказала, каким кошкам обязательно надо стричь когти

Стрижка когтей у кошек является гигиеничной процедурой, которую хозяева могут проводить самостоятельно для своих питомцев, если посчитают необходимым. Однако в некоторых случаях она обязательна. Об этом рассказала в беседе с радио Sputnik ветеринарный врач Ангелина Сиротина.

По ее словам, обрезать когти надо, прежде всего, кошкам, которые проводят свой образ жизни без выгула. Дело в том, что животные не стачивают их об асфальт или об деревья. Кроме того, некоторые кошки могут даже отгрызать себе когти, тем самым укорачивая их.

«Но те породы, у которых короткая морда, например, те же персы или экзоты, не могут себе укорачивать когти, поэтому у них есть проблема врастания когтей в подушечки пальцев, это очень болезненно», - уточнила ветеринар.

По мнению эксперта, первые стрижки когтей лучше всего проводить, когда кошка спит. Так можно будет избежать стрессовых ситуаций для животного.

«Если ваша кошка не привыкла к такой процедуре, значит делаем это, когда она спит, аккуратненько гладим и по одному коготку остригаем. Первое время это может быть достаточно длительная процедура, в дальнейшем и вы, и ваш питомец к этому привыкните», - рассказала ветеринар.

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