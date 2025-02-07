В Польше хотят убрать российский танкер «Хатанга» из порта Гдыни

Морское управление города Гдыни в Польше обязало убрать из порта российское судно «Хатанга». Об этом сообщило польское министерство инфраструктуры в соцсети X.

Отмечается, что танкер находился в порту Гдыни с 2017 года.

«В соответствии с решением директора Морского управления в Гдыне, управление порта обязано убрать российское судно “Хатанга”, которое находилось в порту с 2017 года», - говорится в сообщении.

По данным польского ведомства, «Хатанга» представляет угрозу безопасности судоходства и выводится из эксплуатации.

Таким образом, администрация польского порта должна вывести танкер из своей акватории в течение ближайших трех месяцев.

Помимо этого, управление порта в Гдыни потребует от российского судовладельца возместить расходы за весь период стоянки танкера.