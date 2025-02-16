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Житель Дагестана ограбил магазин и устроил перестрелку с полицейскими

Преступник был ранен при задержании.
Сергей Лебедев 2025-02-16 11:21:43
© Фото: dagestan_sledcom05, Telegram

В Дагестане местный житель устроил перестрелку с полицейскими. Инцидент произошел вчера вечером на въезде в село Хучни после того, как правоохранители остановили автомобиль преступника и попытались проверить его документы. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

«Из огнестрельного оружия произвел выстрелы в сторону сотрудников полиции и был ранен при задержании», - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе республиканского МВД добавили, что перед этим злоумышленник ограбил продуктовый магазин. Он, угрожая пистолетом, забрал из кассы 70 тысяч рублей и скрылся.

Позже полицейские получили ориентировку на него. Нашли нападавшего во время патрулирования улиц.

Напомним, неделю назад в Дербенте трое жителей Дагестана жестоко избили и расстреляли полицейского. На злоумышленников завели уголовное дело.

#в стране и мире #стрельба #Дагестан #полиция #перестрелка #нападение
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