Житель Дагестана ограбил магазин и устроил перестрелку с полицейскими

В Дагестане местный житель устроил перестрелку с полицейскими. Инцидент произошел вчера вечером на въезде в село Хучни после того, как правоохранители остановили автомобиль преступника и попытались проверить его документы. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

«Из огнестрельного оружия произвел выстрелы в сторону сотрудников полиции и был ранен при задержании», - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе республиканского МВД добавили, что перед этим злоумышленник ограбил продуктовый магазин. Он, угрожая пистолетом, забрал из кассы 70 тысяч рублей и скрылся.

Позже полицейские получили ориентировку на него. Нашли нападавшего во время патрулирования улиц.

Напомним, неделю назад в Дербенте трое жителей Дагестана жестоко избили и расстреляли полицейского. На злоумышленников завели уголовное дело.