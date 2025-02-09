Трое жителей Дагестана жестоко избили и расстреляли полицейского

В Дагестане трое местных жителей едва не забили насмерть сотрудника полиции. Инцидент произошел 9 февраля в Дербенте.

По версии следствия, они напали на полицейского у одного из общественных зданий, повалили его на землю и начали избивать ногами и руками.

«Один из подозреваемых завладел табельным оружием сотрудника, после чего произвел в него не менее восьми выстрелов, причинив огнестрельное ранение последнему», - сообщает пресс-служба СУ СК России и по республике Дагестан.

По данным паблика SHOT, пострадавший сотрудник полиции находится в реанимации в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.

Сразу после совершения нападения подозреваемые попытались скрыться, но вскоре были задержаны.

По факту посягательства на жизнь сотрудника полиции СУ СК по Дагестану возбудил два уголовных дела. Проводится комплекс экспертиз и следственных действий.