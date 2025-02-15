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Сенатор Косачев: коллективного Запада больше не существует

По словам вице-спикера Косачева, результаты провалившейся Мюнхенской конференции дали это понять.
Глеб Владовский 2025-02-15 09:09:30
© Фото: Sven Hoppe dpa Globallookpress

Коллективный Запад прекратил свое существование. Такое заявление сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Коллективного Запада больше не существует. Так можно обозначить исход не закончившейся, но уже провалившейся Мюнхенской конференции», - приводит его слова 360.ru.

Он также напомнил, что конференцию создали в 1963 году с целью «зацементировать идеологическое единство» Запада. А некоторое время спустя ее сделали площадкой, где американские лидеры НАТО обучали европейских союзников навыкам трансатлантической солидарности.

Напомним, в пятницу, 14 февраля, началась Мюнхенская конференция по безопасности, которая традиционно проходит в феврале в Германии. Российскую делегацию на нее не приглашали, о чем сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

#в стране и мире #константин косачев #Мюнхенская конференция #Совет Федерации #коллективный запад
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