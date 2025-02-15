Эксперт сравнила вред от пожаров в Калифорнии и выброса метана в Антарктиде

Масштабный выброс метана в Антарктиде, который зафиксировали испанские ученые, не является катастрофичным. Куда более опасными для климата оказались пожары в Лос-Анджелесе. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» заявила руководитель Союза энерго-экологической безопасности Наталья Соколова.

«В ходе пожаров выбрасывалось гигантское количество метана, который не знает границ и распространяется через воздушные массы по планете, не говоря уже о США. И экосистема нарушена. Уже некоторые виды животных и растений никогда не будут восстановлены», - отметила она.

Эксперт добавила, что выброс метана в Антарктиде не является каким-то новым явлением.

«Такие выходы влияют на климатические изменения, но это не носит массовый характер. Это не "залповые" выбросы. Поэтому внутренний потенциал негативный и очень большой, но метан выходит постепенно и мгновенная катастрофа не произойдет», - сказала Наталья Соколова.

Напомним, на этой неделе стало известно, что группа ученых из Испании обнаружила в недрах Антарктиды масштабный выход метана, который способен нагревать планету в 30 раз сильнее, чем углекислый газ. По данным исследователей, газовые выбросы достигают 700 метров в длину и 70 метров в ширину.